Монтаж мебели начали в здании будущего детского сада в Северном Чертанове в Москве

Фото: Депстрой

В здании будущего детского сада в столичном районе Северное Чертаново приступили к монтажу мебели. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"Начался монтаж мебели в здании детского сада в районе Чертаново Северное. На финальной стадии отделочные работы, благоустройство территории", – сказал он.

Сейчас строительная готовность дошкольного образовательного учреждения составляет более 70%. Единовременно посещать его смогут 125 детей.

В здании будущего детского сада разместятся игровые, спальни, раздевалки, буфет, актовый зал, IT-полигон, библиотека с медиацентром и другие пространства для занятий. Помимо этого, от Балаклавского проспекта к учреждению проложат подъездную дорогу.

До этого строительство детского сада завершили в Ховрине. Объект на улице Левобережной рассчитан на 200 детей и оснащен всем необходимым для развития и образования дошкольников: современными группами, кабинетами психолога, логопеда и другими пространствами.



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