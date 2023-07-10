15:36Город
Монтаж мебели начали в здании будущего детского сада в Северном Чертанове в Москве
Фото: Депстрой
В здании будущего детского сада в столичном районе Северное Чертаново приступили к монтажу мебели. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.
"Начался монтаж мебели в здании детского сада в районе Чертаново Северное. На финальной стадии отделочные работы, благоустройство территории", – сказал он.
Сейчас строительная готовность дошкольного образовательного учреждения составляет более 70%. Единовременно посещать его смогут 125 детей.
В здании будущего детского сада разместятся игровые, спальни, раздевалки, буфет, актовый зал, IT-полигон, библиотека с медиацентром и другие пространства для занятий. Помимо этого, от Балаклавского проспекта к учреждению проложат подъездную дорогу.
До этого строительство детского сада завершили в Ховрине. Объект на улице Левобережной рассчитан на 200 детей и оснащен всем необходимым для развития и образования дошкольников: современными группами, кабинетами психолога, логопеда и другими пространствами.
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