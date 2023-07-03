Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за выбор новых кружков, секций и курсов в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Москвичи выберут, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся уже этой осенью в столице. Голосование проходит в проекте "Активный гражданин", – написал мэр.

Идеи новых секций выдвинули участники программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура". Москвичи смогут ознакомиться с 58 проектами в шести категориях, среди которых есть "музыка и вокал", "изобразительное и декоративно-прикладное искусство", "театр и хореография" и другие разделы.

Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы столичными властями к осени 2023 года. Город возьмет на себя ответственность за поиск пространств и привлечение аудитории к занятиям.



Новые объединения планируют обосновать в библиотеках, культурных центрах и других досуговых учреждениях Москвы, добавил Собянин.

Ранее в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" появился список книг для чтения во время летних каникул. В подборку для детей включили 174 книги. С помощью сервиса можно забронировать понравившиеся произведения, а затем взять их во временное пользование в ближайшей библиотеке.



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