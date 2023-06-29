Москвичи оформили более 50 тысяч электронных читательских билетов на сайте мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи оформили более 50 тысяч единых читательских билетов онлайн на портале мэра и правительства Москвы, говорится на сайте.

"Электронный читательский билет так же, как и пластиковый, принимают во всех городских библиотеках. <...> В преддверии летних каникул и сезона отпусков москвичи чаще оформляли такие билеты на mos.ru: в мае востребованность услуги выросла на 40% по сравнению с предыдущим месяцем", – уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Для оформления электронного читательского билета в заявке необходимо указать имя, дату рождения, контакты, а также данные паспорта. Также потребуется загрузить фото, чтобы библиотекарь смог идентифицировать читателя.

После регистрации электронный билет автоматически отобразится в кабинете читателя в сервисе "Библиотеки Москвы". Библиотекарю нужно предъявить только штрихкод с его номером на экране смартфона.

Электронные читательские билеты также доступны для детей. Ребенок старше 14 лет может получить читательский билет самостоятельно, а для детей младше 14 лет это могут сделать родители или законные представители.

Онлайн билет позволяет пользоваться всеми возможностями сервиса "Библиотеки Москвы", а также брать книги в офлайн-читальнях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичам доступны около 15 миллионов книг по единому читательскому билету.

Отмечается, что его оформили более 800 тысяч москвичей. По словам мэра столицы, новый подход позволяет избавить москвичей от долгих поисков необходимой книги, поскольку теперь все библиотеки подключены к одной информационной системе.

"Жизнь в большом городе": библиотеки Москвы