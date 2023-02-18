Собянин: более 15 миллионов книг доступно москвичам по единому читательскому билету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что каждому жителю столицы, который имеет единый читательский билет, стало доступно около 15 миллионов книг из московского библиотечного фонда.

"На портале mos.ru можно оформить читательский билет онлайн и выбрать любую книгу в удобной локации с помощью сервиса "Библиотеки Москвы", – отметил градоначальник в своем официальном телеграм-канале.

Его оформили уже свыше 800 тысяч жителей города. По словам мэра столицы, новый подход позволяет избавить москвичей от долгих поисков необходимой книги, поскольку теперь все библиотеки подключены к одной информационной системе.

Читательский билет можно получить:

в электронном виде, чтобы сохранить его на телефоне;

в пластиковой форме в библиотеке.

Кроме того, как отметил Собянин, билет можно привязать к карте москвича, а школьнику – к карте "Москвенок".

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе столичных библиотек в 2022 году. Она напомнила, что городские библиотеки развиваются и теперь предлагают гостям интерактивные выставки, творческие конкурсы, записывают просветительские подкасты и снимают документальные фильмы.

За прошедший год москвичи оформили почти 200 тысяч единых читательских билетов.



Семь миллионов книг за год взяли москвичи в библиотеках – Сергунина

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