Москвичи за год оформили почти 200 тыс единых читательских билетов – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе столичных библиотек в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

"...москвичи по-прежнему много читают. За прошедший год они оформили почти 200 тысяч единых читательских билетов. С их помощью горожане заказали и получили около 7 миллионов книг и периодических изданий", – заявила представитель мэрии.

Сергунина напомнила, что библиотеки Москвы развиваются и теперь предлагают гостям интерактивные выставки, творческие конкурсы, записывают просветительские подкасты и снимают документальные фильмы.

Суммарно единые читательские билеты с 2018 года оформили уже более 800 тысяч раз. По такому документу можно посещать все 440 городских учреждений, причем изготовить его можно как в виде пластиковой карты, так и в электронной версии. Единым читательским билетом также может выступать карта москвича и идентификатор "Москвенок".

Ранее российский сервис электронных и аудиокниг "ЛитРес" перечислил книги, которые стали самыми популярными в этом году. Лидером рейтинга оказалось произведение "К себе нежно" с 74 тысячами проданных экземпляров. Кроме того, востребованными у читателей были роман Джорджа Оруэлла "1984" и мемуары Эдит Евы Эгер "Выбор. О свободе и внутренней силе человека".

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