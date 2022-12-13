Названы самые популярные электронные книги 2022 года

Фото: depositphotos/tommaso1979

Российский сервис электронных и аудиокниг "ЛитРес" перечислил книги, которые стали самыми популярными в этом году. Об этом сообщает РБК.

Выяснилось, что лидером продаж стала книга "К себе нежно". В 2022 году было продано более 74 тысяч экземпляров.

Места в рейтинге распределились следующим образом:

"К себе нежно" – книга Ольги Примаченко (продажи выросли на 83%);

"1984" – роман Джорджа Оруэлла (продажи выросли на 45%);

"Выбор. О свободе и внутренней силе человека" – мемуары пережившей холокост Эдит Евы Эгер (продажи выросли на 104%);

"Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" – книга Татьяны Мужицкой (продажи выросли на 67%);

"Тревожные люди" – роман Фредрика Бакмана.

Что касается самых популярных авторов, ими стали Борис Акунин, Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин.

В свою очередь, самыми востребованными жанрами оказались:

фэнтези;

любовные романы;

фантастика;

психология и мотивация;

знания и навыки.

Ранее стало известно, что в личном кабинете на mos.ru появился новый виджет "Мои книги".

Он сделает более простым для использования сервис поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы". Виджет поможет оперативно получать информацию о забронированных книгах, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг в библиотеках города.

В департаменте информационных технологий столицы рассказали, что возможность настроить личный кабинет под индивидуальные потребности пользователей делает удобнее получение услуг и сервисов.



Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!