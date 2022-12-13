12:56Общество
Названы самые популярные электронные книги 2022 года
Фото: depositphotos/tommaso1979
Российский сервис электронных и аудиокниг "ЛитРес" перечислил книги, которые стали самыми популярными в этом году. Об этом сообщает РБК.
Выяснилось, что лидером продаж стала книга "К себе нежно". В 2022 году было продано более 74 тысяч экземпляров.
Места в рейтинге распределились следующим образом:
- "К себе нежно" – книга Ольги Примаченко (продажи выросли на 83%);
- "1984" – роман Джорджа Оруэлла (продажи выросли на 45%);
- "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" – мемуары пережившей холокост Эдит Евы Эгер (продажи выросли на 104%);
- "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" – книга Татьяны Мужицкой (продажи выросли на 67%);
- "Тревожные люди" – роман Фредрика Бакмана.
Что касается самых популярных авторов, ими стали Борис Акунин, Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин.
В свою очередь, самыми востребованными жанрами оказались:
- фэнтези;
- любовные романы;
- фантастика;
- психология и мотивация;
- знания и навыки.
Ранее стало известно, что в личном кабинете на mos.ru появился новый виджет "Мои книги".
Он сделает более простым для использования сервис поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы". Виджет поможет оперативно получать информацию о забронированных книгах, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг в библиотеках города.
В департаменте информационных технологий столицы рассказали, что возможность настроить личный кабинет под индивидуальные потребности пользователей делает удобнее получение услуг и сервисов.
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