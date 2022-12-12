Департамент культуры Москвы опроверг информацию о закрытии библиотеки имени Волошина

Фото: Агентство "Москва"

Закрытие библиотеки № 5 имени Волошина в Москве не планируется, учреждение продолжит работу в штатном режиме. Об этом Агентству "Москва" сообщил генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московская дирекция по развитию культурных центров" Тимур Вахитов.

Новость о закрытии библиотеки ранее появилась в ряде телеграм-каналов после того, как в ночь с 9 на 10 декабря руководитель структурного подразделения библиотеки вынес из помещения большую часть имущества, в том числе книги.

"Частично это парализует работу библиотеки, потому что есть некоторые элементы нерабочей инфраструктуры, но в то же время на выдачу книг и прием посетителей это никак не влияет. Никаких планов по изменению формата работы библиотеки также нет", – отметил Вахитов.

Также он опроверг информацию о сдаче помещений библиотеки в аренду и сокращении сотрудников учреждения.

Ранее в личном кабинете на mos.ru появился новый виджет "Мои книги". Он сделает более простым для использования сервис поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы". Виджет поможет оперативно получать информацию о забронированных книгах, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг в библиотеках города.

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