Депардье закроет свой продюсерский центр в России – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Актер Жерар Депардье закроет свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России из-за паузы в проектах. Об этом со ссылкой на продюсера Арно Фрилли сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что центр был создан для развития аудиовизуальных проектов. По его словам, без активной деятельности данная система бесполезна, поскольку даже в период простоя требует расходов.

"Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", – сказал Фрилли.

При этом он подчеркнул, что закрытие продюсерского центра "ни в коем случае не связано с текущей ситуацией" из-за украинского кризиса.

"Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России", – добавил Фрилли.

Ранее сообщалось, что Депардье принял православие. Его крестили в Париже, в соборе Александра Невского.

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