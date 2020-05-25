Стивен Сигал и Жерар Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ

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Актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье, являющиеся гражданами РФ, не претендуют на государственную поддержку своего бизнеса на территории России, передает РИА Новости.

"У Стивена зарегистрировано ИП в России, но он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым предпринимателям, в нашем случае это было бы нелогично", – рассказал представитель Сигала.

Депардье также зарегистрирован в России как индивидуальный предприниматель и тоже пострадал от пандемии COVID-19, однако возможностью подать заявление на господдержку воспользоваться не намерен.

Ранее Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19. В числе прочего законопроектом предусмотрено возвращение самозанятым суммы, равной оплаченным налогам за 2019 год. Кроме того, денежные выплаты с 15 апреля по 15 июня за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполненную социальными работниками и сотрудниками стационаров, будут освобождены от НДФЛ.