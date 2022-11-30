Виджет для книголюбов появился в личном кабинете на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В личном кабинете на mos.ru появился новый виджет "Мои книги", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он сделает более простым для использования сервис поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы". Виджет поможет оперативно получать информацию о забронированных книгах, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг в библиотеках города.

В департаменте информационных технологий столицы рассказали, что возможность настроить личный кабинет под индивидуальные потребности пользователей делает удобнее получение услуг и сервисов на mos.ru.

"Горожане сами выбирают, какую информацию они хотят всегда иметь под рукой: счета за коммунальные услуги, автомобильные штрафы, электронный дневник ребенка, записи к врачам или доступные голосования. Новый виджет полезен тем, кто бронирует книги в городских читальнях с помощью сервиса "Библиотеки Москвы", – подчеркнули в ведомстве.

Чтобы вывести "Мои книги" на рабочий стол личного кабинета, пользователю нужно перейти в раздел "Настроить". По умолчанию виджет находится в выключенном состоянии. Чтобы включить его, в настройках рабочего стола надо выбрать услугу "Библиотеки Москвы". Если в профиле пользователя нет информации о читательском билете (ЕЧБ), на экране появится специальное поле для ввода его номера.

Затем надо нажать на кнопку "Сохранить". Система автоматически добавит номер билета в личный кабинет, после чего подключит виджет. Если в профиле пользователя уже есть данные ЕЧБ, то подключение и активация виджета произойдут автоматически.

Сергей Собянин ранее сообщил, что москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде, цифровой экосистемой столицы пользуются уже свыше 15 миллионов человек.

По его словам, mos.ru и другие городские порталы помогают жителям столицы заботиться о детях, следить за своим здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи и многое другое.

Собянин подчеркнул, что на mos.ru свои аккаунты имеют более 430 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. С помощью портала они развивают свой бизнес и решают различные вопросы. А портал поставщиков и инвестпортал помогают предпринимателям найти партнеров, подобрать меры поддержки и реализовать инвестпроекты.

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