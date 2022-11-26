Москвичи ежегодно получают 400 млн услуг и сервисов в электронном виде – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде, цифровой экосистемой столицы пользуются уже свыше 15 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, mos.ru и другие городские порталы помогают жителям столицы заботиться о детях, следить за своим здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи и многое другое.

"Вся информация о состоянии здоровья москвичей хранится в электронной медкарте – она доступна и врачам, и самим пациентам. Развиваются цифровые помощники для врачей – система поддержки принятия врачебных решений, паспорт участка и паспорт поликлиники", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что на mos.ru свои аккаунты имеют более 430 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. С помощью портала они развивают свой бизнес и решают различные вопросы. А портал поставщиков и инвестпортал помогают предпринимателям найти партнеров, подобрать меры поддержки и реализовать инвестпроекты.

Он отметил, что столичные цифровые решения доступны для регионов. Так, во многих городах работает билетная система "СберТройка" на базе московской транспортной карты "Тройка", а платформа МЭШ стала основой для создания федеральной системы "Моя школа".

"Мы открыли для разработчиков цифровые библиотеки данных для обучения искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Свои товары, работы и услуги на портале поставщиков могут представлять предприниматели из любого региона", – рассказал Собянин.

Мэр добавил, что Москва уже не первый год является лидером в стране по качеству предоставления госуслуг в цифровом виде. Столица активно сотрудничает в этой сфере с разработчиками, предоставляет им различные льготы, гранты и субсидии.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что платформой "Электронный дом" пользуются свыше 700 тысяч москвичей. С начала текущего года к сервису присоединились 400 тысяч столичных жителей.

На сайте "Электронного дома" пользователи могут получить необходимую информацию о собственном многоквартирном доме, пообщаться с его жильцами или принять участие в онлайн-собрании с соседями. До конца этого года на платформе планируют провести более 700 собраний собственников квартир. Это в 7,5 раза больше, чем в 2021 году.

До этого стало известно, что жители Москвы подписали первые 10 договоров социального найма в электронном виде при помощи mos.ru. Электронные документы наделены аналогичной с бумажными юридической силой. Подобная возможность доступна москвичам с 29 июля 2022 года.

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