Более 700 тыс москвичей стали пользователями платформы "Электронный дом" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 700 тысяч москвичей пользуются платформой "Электронный дом". С начала 2022 года к сервису присоединились 400 тысяч столичных жителей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2022 году проекту исполнилось 2 года. На сайте "Электронного дома" пользователи могут получить необходимую информацию о собственном многоквартирном доме, пообщаться с его жильцами или принять участие в онлайн-собрании с соседями.

"Цель любого городского проекта или технологии – сделать Москву максимально удобной для жизни. "Электронный дом" помогает с повседневными вопросами, связанными с многоквартирными домами", – сообщила Сергунина.

До конца 2022 года на платформе планируют провести более 700 собраний собственников квартир. Это в 7,5 раза больше, чем в 2021 году.

Как сообщила заммэра, технологическое развитие платформы продолжат. В нескольких домах запустили функцию домофонной системы, которая позволяет открывать дверь со смартфона. С помощью такой системы горожане приняли порядка 5,3 тысячи вызовов.

Приложение "Электронный дом Москва" доступно для пользователей смартфонов на базе IOS и Android. Пользоваться им можно при наличии полной и стандартной учетной записи на mos.ru, а также подтвержденного права собственности на квартиру.

Проект "Электронный дом" реализуют столичное государственное казенное учреждение "Новые технологии управления" и департамент информационных технологий Москвы.

До этого стало известно, что жители Москвы подписали первые 10 договоров социального найма в электронном виде при помощи mos.ru. Электронные документы наделены аналогичной с бумажными юридической силой. Подобная возможность доступна москвичам с 29 июля 2022 года.

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