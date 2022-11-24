Пять виртуальных лабораторий появилось в библиотеке МЭШ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В библиотеке Московской электронной школы создали пять новых виртуальных лабораторий по технологии и физике. С помощью них ученики смогут изучить моделирование и проектирование объектов на компьютере.

"С их помощью школьники могут совершенствовать свои знания и навыки, ставить опыты, которые не всегда возможны на уроке в классе. Неслучайно популярность виртуальных лабораторий растет и число обращений к ним уже превышает 1,1 миллиона", – цитирует замруководителя департамента образования и науки Москвы Наталию Киселеву портал мэра и правительства столицы.

Так, для воспитанников с 6–9 классов создали лабораторию "3D-моделирование. Силаэдр". С помощью нее можно постичь основы 3D-моделирования посредством классического черчения.

Для ребят 10–11 классов организовали лабораторию для изучения физики в углубленном формате. Виртуальный помощник подготовит учеников к поступлению в профильные университеты. А дистанционные симуляторы "Наука" помогут самостоятельность проводить эксперименты.

Кроме того, лаборатория "Наука. Машина Атвуда" позволит изучить поступательные движения с постоянным ускорением.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести в школах изучение языков программирования. По его словам, решение необходимо в связи с востребованностью IT-сферы.

"Это наш город": в столичных школах появятся аэрокосмические классы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!