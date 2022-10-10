Сервис "Портфолио учащегося" МЭШ пополнился информацией о культуре и творчестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Портфолио учащегося" в Московской электронной школе (МЭШ) теперь будет содержать данные о творческих достижениях детей и информацию о посещенных ими культурных мероприятиях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эти сведения будут загружать специалисты столичного департамента культуры.

"Школьники и родители могут просматривать и делиться этими данными при подаче заявок на участие в конкурсах, выставках, творческих школах, семинарах, а также при поступлении в организации дополнительного образования различных творческих направлений", – говорится в сообщении.

Ранее пользователи и операторы столичных образовательных учреждений могли пополнять разделы "Творчество" и "Культура" самостоятельно. Благодаря нововведениям, теперь в них можно увидеть данные о посещении кружков, выставок, музеев, кинотеатров и онлайн-мероприятий.

"Школьники также могут передать сведения о посещении учреждений культуры (музеев, театров) с помощью мобильного приложения "Дневник МЭШ". Учащиеся могут делиться своими личными достижениями: отправить ссылку на подборку материалов портфолио с помощью мессенджеров, соцсетей или по электронной почте", – указано в материале.

Портфолио школьника можно сохранить в формате pdf, а также им можно поделиться с помощью QR-кода. В будущем "Портфолио учащегося" планируют пополнить информацией о спортивных достижениях детей, которые будут вносить сотрудники московского департамента спорта.

"Пользователи смогут просматривать информацию о спортивной жизни, членстве в клубах, полученных спортивных разрядах, победах на соревнованиях и делиться ей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичным учителям стала доступна мобильная версия журнала МЭШ. Функционал данного приложения будет постепенно расширяться.

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