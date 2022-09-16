Кабинеты информатики в московских школах переоборудуют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева рассказала о планах городских властей по переоборудованию школьных кабинетов информатики. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Представитель мэрии подчеркнула, что современный образовательный процесс активно задействует современные цифровые сервисы и технологичные инструменты.

"Чтобы полноценно и качественно использовать эти возможности, школам необходима современная инфраструктура. Для этого обновляем кабинеты информатики и устанавливаем 50 тысяч современных моноблоков", – заявила Киселева.

Представитель образовательного ведомства добавила, что примерно 20 тысяч новых моноблоков сейчас используются в более чем 600 школьных зданиях. Целиком программу переоборудования планируется завершить до конца 2022 года.

В текущем учебном году в Москве также проводится плановая замена ноутбуков столичных учителей. Образовательные организации могут подать заявку на новое оборудование ради более комфортной работы с инфраструктурой "Московской электронной школы".

Ранее сообщалось, что столичным учителям стала доступна мобильная версия журнала МЭШ. Функционал данного приложения будет постепенно расширяться.

