Мобильная версия журнала МЭШ стала доступна московским учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У московских учителей появился новый удобный инструмент для работы – мобильное приложение журнала "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом рассказала руководитель департамента образования и науки Наталья Киселева.

"Теперь электронный журнал МЭШ всегда будет у педагогов под рукой. Мобильная версия позволит им, например, оперативно вносить данные об успеваемости, делать отметки об отсутствии на занятии учеников или просматривать расписание", – приводятся слова Киселевой на портале мэра и правительства Москвы.

Она подчеркнула, что функционал приложения будет постепенно дополняться. В будущем его привяжут к библиотеке МЭШ. Благодаря этому можно будет прикреплять к домашнему заданию электронные материалы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что летом 2022 года в библиотеку МЭШ загрузили больше 27,5 тысячи образовательных материалов.

По его словам, в 2021 году на платформе МЭШ был открыт сервис "Портфолио учащегося", который позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате.

Нововведением 2022 года на платформе МЭШ стал сервис "Планируемые результаты обучения". Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа сможет рекомендовать родителям школьников кружки, секции и другие занятия по интересам, добавил мэр столицы.

