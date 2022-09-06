Мобильная версия журнала МЭШ стала доступна московским учителям

10:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
У московских учителей появился новый удобный инструмент для работы – мобильное приложение журнала "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом рассказала руководитель департамента образования и науки Наталья Киселева.
"Теперь электронный журнал МЭШ всегда будет у педагогов под рукой. Мобильная версия позволит им, например, оперативно вносить данные об успеваемости, делать отметки об отсутствии на занятии учеников или просматривать расписание", – приводятся слова Киселевой на портале мэра и правительства Москвы.
Она подчеркнула, что функционал приложения будет постепенно дополняться. В будущем его привяжут к библиотеке МЭШ. Благодаря этому можно будет прикреплять к домашнему заданию электронные материалы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что летом 2022 года в библиотеку МЭШ загрузили больше 27,5 тысячи образовательных материалов.
По его словам, в 2021 году на платформе МЭШ был открыт сервис "Портфолио учащегося", который позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате.
Нововведением 2022 года на платформе МЭШ стал сервис "Планируемые результаты обучения". Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа сможет рекомендовать родителям школьников кружки, секции и другие занятия по интересам, добавил мэр столицы.
Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"
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