Книги Стивена Кинга стали абсолютным лидером по продажам в России в жанре хоррор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Книги Стивена Кинга стали абсолютным лидером по продажам в России в этом году среди изданий в жанре хоррор и триллер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рейтинга издательства АСТ и киноканала "Настоящее страшное телевидение".

"Суммарный тираж его произведений жанра хоррор "Кэрри", "Кладбище домашних животных", "Зеленая миля", "11/22/63", "Мизери", "Оно" и других в этом году составил 450 768 экземпляров", – говорится в сообщении.

Согласно рейтингу, на втором месте расположились книги Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", "Некрономикон", "Хребты Безумия" и другие. Их тираж в этом году составил более 81 тысячи экземпляров. На третьем месте Джей Кристофф. Тираж его произведений "Иллюминэ", "Империя вампиров", "Неночь", "Темный рассвет" и других составил 58 тысяч экземпляров.

На четвертом месте расположился Ли Бардуго. "Тень и кость", "Шестерка воронов", "Девятый дом" были выпущена тиражом более 49 тысяч экземпляров. Завершает пятерку авторов – россиянин Сергей Тармашев со своими произведениями "Электрошок. Внезапно", серии "Тьма", "Древний". В этом году книги разошлись тиражом более 43 тысяч экземпляров.

Издательство "АСТ" составило рейтинг российских авторов, куда вошли Ная Брайс с романом "Танец света", Леа Стенберг со скандинавским фэнтези "Реннвинд. Проклятие дня", произведения Михаила Парфенова, Максима Кабира, Александра Матюхина и других авторов, которые входят в хоррор-антологию "Самая страшная книга 2023". Пятерку авторов замкнули Дарья Бобылева с романом "Вьюрки" и Наталия Осояну с "Первой печатью".

Были отмечены и те авторы, которые пользовались популярностью у читателей – это Даяна Морган, София Никодимова, Ивана Ефремова, Анна Пушкина, Василий Орехов, Борис Конофальский, Олег Кожин.

Ранее сообщалось, что российский сервис электронных и аудиокниг "ЛитРес" перечислил книги, которые стали самыми популярными в этом году. Лидером продаж стала книга "К себе нежно". В 2022 году было продано более 74 тысяч экземпляров.

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