Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга" за роман об Анне Карениной

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Писатель Павел Басинский стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" за роман "Подлинная история об Анне Карениной". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги награждения.

Церемония состоялась в Доме Пашкова в Москве.

Лауреатом второй степени стал писатель Алексей Варламов, которого удостоили награды за произведение "Имя Розанова", третьей – Сергей Беляков с романом "Парижские мальчики в сталинской Москве".

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно. Она стала лауреатом премии "За мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

До этого сообщалось, что утерянное эссе американского писателя и нобелевского лауреата по литературе Джона Стейнбека на тему перспектив американской демократии впервые опубликуют на английском языке. Уточнялось, что работа автора будет опубликована в Strand Magazine.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!