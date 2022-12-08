20:23Культура
Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга" за роман об Анне Карениной
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Писатель Павел Басинский стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" за роман "Подлинная история об Анне Карениной". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги награждения.
Церемония состоялась в Доме Пашкова в Москве.
Лауреатом второй степени стал писатель Алексей Варламов, которого удостоили награды за произведение "Имя Розанова", третьей – Сергей Беляков с романом "Парижские мальчики в сталинской Москве".
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно. Она стала лауреатом премии "За мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".
До этого сообщалось, что утерянное эссе американского писателя и нобелевского лауреата по литературе Джона Стейнбека на тему перспектив американской демократии впервые опубликуют на английском языке. Уточнялось, что работа автора будет опубликована в Strand Magazine.
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