В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Современные художники, ставшие победителями проекта "Контуры культуры", создали 26 муралов и девять арт-объектов в культурных учреждениях Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С июня по конец сентября современные художники расписывали стены и интерьеры десятков культурных учреждений столицы. Такая интеграция современного искусства в общественные пространства стала возможной благодаря всероссийскому арт-проекту "Контуры культуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект был организован Московским продюсерским центром при поддержке городского департамента культуры. Победители проекта украсили интерьеры библиотек и культурных центров в разных районах столицы, превратив в предметы современного искусства стены, лавки, вазоны, грузовые контейнеры и другие объекты. Всего художники использовали почти 1,9 тысячи баллончиков, 500 литров краски, 650 метров скотча и 370 кистей.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, каждый художник создал уникальную роспись в собственном авторском стиле. Он отметил, что создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта от трех до 30 дней.

"В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, гармонично преобразив их. А уже в скором времени благодаря приложению Моспродюсера все росписи будут преобразованы в формате дополненной реальности, и проект обретет формат цифровой галереи как на каждой отдельной площадке, так и в пространстве мобильного приложения", – сказал Петров.

Он пояснил, что в 2023 году Моспродюсер планирует провести новый сезон "Контуров культуры", чтобы привлечь новых художников и новые культурные площадки.

В мэрии уточнили, что арт-объекты появились в культурных центрах "Москворечье", "Алые паруса", "Строгино", "Зеленоград", "Щукино" и "Лира", во дворце культуры "Капотня" и "Восход", в центре творчества "На Нагорной", в территориальных клубных системах "Орехово" и "Бригантина", библиотеках № 51, 61, 170, 171, 172, 233, 240, 251, 253, Центральной детской библиотеке № 152, Центральной библиотеке № 70 имени Шолохова и Центральной библиотеке № 249.

"Один из самых масштабных муралов можно увидеть в доме культуры "Восход", где благодаря московскому художнику Napasio появилась роспись "Симфония дня и ночи" размером 77 квадратных метров. А в Центральной детской библиотеке № 251 в Зеленограде Настя Вокина из Санкт-Петербурга создала мурал площадью 90 квадратных метров", – указано в материале.

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