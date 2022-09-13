14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства. Церемония состоялась в белом зале мэрии.
"Наш город, несмотря на его масштаб, динамику, проблемы и так далее, не может без души, не может жить без искусства, без литературы, без театра, кино, скульпторов, художников – не может жить. Это уже не Москва будет и не наш город. И вы как раз создаете ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города, за что москвичи любят и вас, и город", – обратился градоначальник к лауреатам.
В 2022 голу лауреатами премии Москвы в области литературы и искусства стали 20 мастеров искусств. В их числе – народная артистка РФ Ольга Прокофьева, скульптор Владимир Соскиев, заслуженный артист России Даниил Спиваковский, группа авторов экспозиции в Музее Победы "Битва за Москву. Первая победа".
Как отметил Сергей Собянин, имена авторов, которым в нынешнем году присуждена премия, знает не только вся Россия, но и весь мир.
"Поэтому вы можете по праву гордиться, что сегодня вам присуждаются эти премии. Сложный период нашей жизни, но искусство всегда было рядом во все сложные периоды жизни и развития Москвы. Сколько бы мы ни переживали, люди искусства всегда были рядом. Это было единое целое. Поэтому мы выжили, мы побеждаем, у нас есть уверенность, что и впредь наша страна и наш город победят все трудности во многом благодаря вам, вашему труду, таланту. Спасибо вам огромное", – заключил мэр столицы.
Премия Москвы включает в себя награды в номинациях "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Просветительская деятельность", "Театральное искусство", "Цирковое и эстрадное искусство" и "Искусствоведение". За прошедшие годы ее лауреатами стали 780 человек.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" за 2021 год. Тогда в столице было построено 16 миллионов квадратных метров недвижимости.
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