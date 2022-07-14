Сергей Собянин вручил награды сотрудникам "ТВ Центра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил сотрудников телеканала "ТВ Центр", который 9 июня отметил свое 25-летие. Об этом сообщается на сайте канала.

"От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом с москвичами, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации", – сказал градоначальник в ходе торжественной церемонии.

По его словам, иногда транслируемая телеканалом информация не просто давала возможность понять те или иные события, но и спасала жизни.

В числе отмеченных мэром оказались в том числе спецкор Александра Сергомасова, начальник новостной службы Дирекции интернет-вещания Денис Нарыльнев, а также ассистент оператора Андрей Алексеев, которого ранили во время съемок сюжета в Донецке. Они и другие сотрудники "ТВ Центра" получили благодарственные письма и почетные грамоты.

Ранее Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Мэр выразил благодарность лауреатам премий за их работу, труд и талант, которые были вложены в развитие столицы.

