Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Мэр выразил благодарность лауреатам премий за их работу, труд и талант, которые были вложены в столицу.

"Если сложить те города, которые каждый год мы строим, то мы строим, по сути дела, новую Москву. Все это будет служить века. <...> На ваши объекты, думаю, будут смотреть с позитивными эмоциями и говорить вам спасибо", – отметил мэр.

Лучшим решением проекта "высотного комплекса" стал ЖК на Багратионовском проезде, владении 5. Премию за лучшее архитектурно-градостроительное решение в социальной и спортивной области получила реконструкция "Лужников".

Среди транспортных объектов выиграл станционный комплекс "Потапово" с пристанционными сооружениями. Из числа жилых домов по программе реновации Собянин выделил объект на Русаковской улице, а среди объектов коммерческой недвижимости – подземный многофункциональный ТК в составе ТПУ "Павелецкий".

Ранее приложение "Метро Москвы"‎ получило награду всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации "Логистика и транспорт". Сервис также признали лучшим среди 2 500 претендентов в категории "Приложение для госсектора" на международной премии AVA Digital Awards 2021 в Далласе.

