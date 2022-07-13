Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг в Северном Тушине. Он будет выполнять задачи многофункционального центра района.

В ходе торжественного открытия Собянин поблагодарил сотрудников центра за работу и пожелал успехов. Мэр также отметил, что в новом центре можно будет получить все федеральные и региональные услуги.

Центр госуслуг площадью 2 800 квадратных метров расположен на четвертом этаже ТРЦ "Калейдоскоп" возле станции метро "Сходненская". В нем будут работать 97 специалистов МФЦ, сотрудников ГИБДД, ЗАГС и других ведомств. Всего для обслуживания клиентов доступно 89 окон.

Уточняется, что в новом центре планируют реализовать пилотный проект по повышению качества обслуживания посетителей. Для этого в 20 окнах приема встроены дополнительные экраны, на которые будут выводиться бланки заявлений, с правильностью данных в которых смогут ознакомиться посетители. Ожидается, что флагманский центр "Мои документы" будет принимать до 1 200 человек в сутки.



Кроме того, в рамках визита мэр Москвы осмотрел построенный по программе реновации дом в Северном Тушине, ознакомился с ходом благоустройства сквера на улице Туристской и работ на бульваре Яна Райниса.



Новостройка на улице Туристской стала первым домом, заселяемым по программе реновации в районе. В здании оборудовали 417 квартир общей площадью 23 900 квадратных метров. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Ранее Собянин рассказал, что реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. Также в районе продолжается реализация программы реновации, приводятся в порядок социальные учреждения. По его словам, в районе удалось решить проблему транспортного коллапса. Раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах.

