Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на северо-западе Москвы

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг в Северном Тушине. Он будет выполнять задачи многофункционального центра района.
В ходе торжественного открытия Собянин поблагодарил сотрудников центра за работу и пожелал успехов. Мэр также отметил, что в новом центре можно будет получить все федеральные и региональные услуги.
Центр госуслуг площадью 2 800 квадратных метров расположен на четвертом этаже ТРЦ "Калейдоскоп" возле станции метро "Сходненская". В нем будут работать 97 специалистов МФЦ, сотрудников ГИБДД, ЗАГС и других ведомств. Всего для обслуживания клиентов доступно 89 окон.
Уточняется, что в новом центре планируют реализовать пилотный проект по повышению качества обслуживания посетителей. Для этого в 20 окнах приема встроены дополнительные экраны, на которые будут выводиться бланки заявлений, с правильностью данных в которых смогут ознакомиться посетители. Ожидается, что флагманский центр "Мои документы" будет принимать до 1 200 человек в сутки.
Кроме того, в рамках визита мэр Москвы осмотрел построенный по программе реновации дом в Северном Тушине, ознакомился с ходом благоустройства сквера на улице Туристской и работ на бульваре Яна Райниса.
Новостройка на улице Туристской стала первым домом, заселяемым по программе реновации в районе. В здании оборудовали 417 квартир общей площадью 23 900 квадратных метров. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.
Ранее Собянин рассказал, что реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. Также в районе продолжается реализация программы реновации, приводятся в порядок социальные учреждения. По его словам, в районе удалось решить проблему транспортного коллапса. Раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах.
Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино
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