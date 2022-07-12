Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино

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Реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. Также в районе продолжается реализация программы реновации, приводятся в порядок социальные учреждения. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Масштабы проектов, которые мы реализуем в разных районах Москвы, прямо пропорциональны объему накопившихся в них проблем. В Выхине-Жулебине это простое правило получило, пожалуй, самое наглядное подтверждение", – написал мэр.

Так, по его словам, в районе удалось решить проблему транспортного коллапса. Раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах.

Благодаря продлению Таганско-Краснопресненской линии метро на три станции удалось более чем вдвое разгрузить "Выхино". Также по ветке запустили более вместительные поезда, а акция "Время ранних" позволила сократить пассажиропоток на "Выхине" в пиковые часы почти на 20%.

В скором времени у жителей района появится альтернатива в виде станций "Косино" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро, также передвижение жителей района облегчит открытие третьего Московского центрального диаметра. А уже сейчас на железнодорожной станции Андроновка имеется пересадка на одноименную станцию МЦК.

Отдельное внимание Собянин уделил обновлению станции "Выхино". Там уже привели в порядок привокзальные площади, установили современные остановки наземного транспорта и оборудовали перехватывающие парковки. В планах – реконструкция до конца 2025 года самой станции: там создадут большой пассажирский терминал с коммерческими объектами, а также возможностью пересадок без выхода на улицу.

Что касается дорожной сети, то Волгоградский и Рязанский проспекты, в том числе развязки с МКАД, подверглись реконструкции. Сейчас идет реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах и участка трассы М5, после чего движение по вылетным магистралям станет комфортнее, подчеркнул градоначальник. Между тем в 2023 году планируется завершить строительство Московского скоростного диаметра и реконструкцию развязки в районе улицы Верхние Поля.

Также мэр не обошел стороной реализацию в районе программы реновации и модернизацию социальных объектов. Всего в Выхине-Жулебине планируется расселить порядка 60 старых домов, в которых сегодня проживают порядка 15 тысяч москвичей. Первая новостройка по программе будет сдана уже в этом году, она расположится на улице Академика Скрябина. Еще на трех площадках в ближайшее время планируется начать строительство.

Приведены в порядок парк на улице Хлобыстова, скверы в 4-м Люберецком проезде и на улице Генерала Кузнецова, бульвар на Ташкентской улице, пешеходная зона на Самаркандском бульваре. В 2022 году запланировано благоустройство 20 дворов, будет завершена реабилитация русла реки Чурилихи.

Кроме того, в парке "Кузьминки" завершился капитальный ремонт Московской Усадьбы Деда Мороза, на Пронской улице отремонтировали детскую школу искусств № 14, а в Лермонтовском проезде – культурный центр "Лидер". Продолжается ремонт выставочного зала "Арт-холл Юго-Восток", идет модернизация медучреждений: например, завершилась реконструкция третьего филиала детской городской поликлиники № 143 и начались работы во втором филиале городской поликлиники № 23. В районе запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реконструкцию стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов планируется завершить до конца текущего года. После завершения всех работ объект будет работать во всесезонном режиме: там предусмотрят площадки для летних и зимних спортивных дисциплин, футбольное поле, крытые павильоны для занятий борьбой, теннисом, танцами и экстремальными видами спорта.

