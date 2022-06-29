Детскую школу искусств имени Балакирева капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Выхино-Жулебино в ЮВАО капитально отремонтируют школу искусств имени Балакирева, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Уточняется, что образовательное учреждение находится по адресу улица Ферганская, дом 23.

"Будут обновлены стены фасадов: после демонтажных работ запланировано утепление наружных стен, устройство навесной фасадной системы с облицовкой композитными панелями с натуральным камнем, облицовка цокольной части керамогранитной плиткой", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Анны Яковлевой.

Она уточнила, что также планируют обновить кровлю и водосточную систему крыши, фартуки, отливы из оцинкованной стали, зенитные фонари.

В ходе работ специалисты частично отремонтируют тротуары и отмостку, на территории школы заменят ограждение и установят распашные ворота и шесть калиток.

Яковлева подчеркнула, что внутри здания заменят перегородки, обшивку стен, заменят систему электроснабжения, отопления, модернизируют системы водоснабжения и водоотведения.

По ее словам, в составе учебной группы предусмотрены различные классы, в том числе для групповых занятий музыкой, вокалом, хореографией и других предметов. Также оборудуют помещения для занятий керамикой и скульптурой, рисованием, лепкой. В здании обустроят и концертные залы.

Ранее сообщалось, что Москва выделила детской школе искусств имени Балакирева дополнительное здание на востоке столицы. Объект находится на улице Молдагуловой, дом 3А, его возвели в 1985 году. В новом корпусе оборудуют отделения изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии.