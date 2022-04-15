Москва передала детской школе искусств им Балакирева новое здание на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва выделила детской школе искусств имени Балакирева дополнительное здание на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.
По словам министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, город предоставляет нужные условия для творческого развития юных москвичей. Так, учебным заведениям дают новые помещения, таким образом предоставляя возможность расширить аудиторию посетителей.
Только в 2021 году под детские творческие учебные заведения было передано пять объектов общей площадью 6,8 тысяч квадратных метров, а с начала текущего года – еще два строения суммарной площадью 6,7 тысяч квадратных метров.
"В марте этого года одноэтажное здание площадью почти 2 тысяч квадратных метров закреплено за столичной детской школой искусств имени Балакирева", – отметил Гаман.
Уточняется, что до этого творческая учебная организация занимала два нежилых здания в ЮВАО общей площадью 13,2 тысячи квадратных метров. С просьбой о предоставлении нового здания обратился столичный департамент культуры. В итоге столица выделила школе строение на востоке города.
Объект находится на улице Молдагуловой, дом 3А, его возвели в 1985 году. В новом корпусе оборудуют отделения изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство нового учебного корпуса в школе № 771 в Дмитровском районе. Школа получит спроектированный по индивидуальному проекту высокотехнологичный корпус. В нем расположат современные лаборатории и интерактивные классы.
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