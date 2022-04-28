Детская школа искусств появится в ТиНАО

08:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Детская школа искусств появится в поселении Щаповском в ТиНАО. Общая площадь здания составит более 6,5 тысячи квадратных метров, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, благодаря возведению отдельного здания получится удовлетворить потребности горожан в обучении детей музыкальным, хореографическим и изобразительным видам искусства.
Участок для нового объекта находится недалеко от школы № 2075 и занимает площадь около 6 тысяч квадратных метров. Проект внесения корректировок в правила землепользования и застройки на этом участке уже утвержден.
В рамках проекта в школе искусств планируется сделать репетиционные, театральный и читальный залы, большой концертный зал, места для отдыха и буфет. Возведение объекта будет финансироваться из столичного бюджета, закончить строительство собираются до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что Москва выделила детской школе искусств имени Балакирева дополнительное здание на востоке столицы. Объект находится на улице Молдагуловой, дом 3А, его возвели в 1985 году. В новом корпусе оборудуют отделения изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии.
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