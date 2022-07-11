Реконструкцию стадиона "Авангард" завершат до конца 2022 года – Собянин

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реконструкцию стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов планируется завершить до конца текущего года. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра хода работ на спортивном объекте.

"Сконцентрировали усилия, чтобы не растягивать долго ремонт, чтобы за год сделать. <...> Надеюсь, что до конца года будет построен, чтобы в следующем году здесь можно было заниматься спортом", – сказал градоначальник.

Он напомнил, что вопрос о реконструкции стадиона обсуждался на "Активном гражданине", предложенный проект поддержали порядка 80% горожан.

После завершения всех работ "Авангард" будет работать во всесезонном режиме: там предусмотрят площадки для летних и зимних спортивных дисциплин, футбольное поле, крытые павильоны для занятий борьбой, теннисом, танцами и экстремальными видами спорта. В холодное время на стадионе планируется открыть каток, пункт проката лыж, проводить различные городские мероприятия.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что на территории стадиона "Авангард" появится сухой фонтан площадью 350 квадратных метров. Он будет состоять из 150 струй с несколькими режимами работы. Фонтан при этом будет светодинамическим: в чашах смонтируют художественную подсветку.

