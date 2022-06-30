В "Кусково" стартовала реконструкция стадиона "Фрезер"

08:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к реконструкции стадиона "Фрезер" в рамках восстановительных работ в парке "Кусково". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам замглавы столичного департамента капремонта Сергея Мельникова, сегодня стадион находится в плачевном состоянии. Отремонтировать необходимо трибуны, теннисные корты и площадки для командных видов спорта, газон также нужно заменить.
"В ходе работ на территории "Фрезера" восстановят большое футбольное поле с подогревом площадью почти семь тысяч квадратных метров. Покрытие поля будет выполнено из искусственной травы. <...> Также рядом с полем установят трибуны на 300 зрительских мест и спортивное табло, чтобы следить за ходом матча", – рассказал Мельников.
К настоящему времени старые объекты стадиона уже демонтированы. Сейчас идут работы непосредственно на спортивных площадках, обустраиваются системы освещения, электроснабжения и водоотведения. В рамках реконструкции будут созданы и новые спортивные объекты, в частности, площадка для воркаута, площадка для игры в стритбол, малое поле для игры в футбол. На последнем зимой будут заливать каток.
Кроме того, в порядок планируется привести теннисные корты, а рядом с ними разместить площадку со стенкой для одиночных тренировок. Недалеко от стадиона может появиться скейт-парк и памп-трек. Предусмотрено также строительство административных зданий с тренерскими, раздевалками и душевыми.
Ранее сообщалось, что на территории стадиона "Авангард" появится сухой фонтан площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы. Он расположится на главной аллее и будет состоять из трех частей, каждую из которых оснастят художественной подсветкой.
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