В "Кусково" стартовала реконструкция стадиона "Фрезер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к реконструкции стадиона "Фрезер" в рамках восстановительных работ в парке "Кусково". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам замглавы столичного департамента капремонта Сергея Мельникова, сегодня стадион находится в плачевном состоянии. Отремонтировать необходимо трибуны, теннисные корты и площадки для командных видов спорта, газон также нужно заменить.

"В ходе работ на территории "Фрезера" восстановят большое футбольное поле с подогревом площадью почти семь тысяч квадратных метров. Покрытие поля будет выполнено из искусственной травы. <...> Также рядом с полем установят трибуны на 300 зрительских мест и спортивное табло, чтобы следить за ходом матча", – рассказал Мельников.

К настоящему времени старые объекты стадиона уже демонтированы. Сейчас идут работы непосредственно на спортивных площадках, обустраиваются системы освещения, электроснабжения и водоотведения. В рамках реконструкции будут созданы и новые спортивные объекты, в частности, площадка для воркаута, площадка для игры в стритбол, малое поле для игры в футбол. На последнем зимой будут заливать каток.

Кроме того, в порядок планируется привести теннисные корты, а рядом с ними разместить площадку со стенкой для одиночных тренировок. Недалеко от стадиона может появиться скейт-парк и памп-трек. Предусмотрено также строительство административных зданий с тренерскими, раздевалками и душевыми.

Ранее сообщалось, что на территории стадиона "Авангард" появится сухой фонтан площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы. Он расположится на главной аллее и будет состоять из трех частей, каждую из которых оснастят художественной подсветкой.

