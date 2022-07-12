Собянин заявил об увеличении протяженности столичного метро более чем в 1,5 раза за 11 лет

17:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Протяженность московского метро увеличилась более чем в 1,5 раза за 11 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
По его словам, такую скорость развития метрополитена невозможно было бы достичь без тоннелепроходческих комплексов. На Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины.
"Длина щитов может превышать 100 метров, а вес – несколько сотен тонн. Поэтому на стройплощадку их привозят по частям и собирают в специальной монтажной камере размером с футбольное поле", – рассказал Собянин.
Мэр города отметил, что машины круглосуточно прокладывают подземный коридор и укрепляют его, оставляя за собой уже готовый тоннель. Позже рабочим остается лишь проложить рельсы.
Собянин подчеркнул, что каждый щит носит женское имя, которое подбирают неслучайно. Так, на новом участке Солнцевской ветки работает машина "Наталия" – в честь проработавшей более 30 лет машинистом на Сокольнической линии метро Наталии Корниенко.
Ранее мэр Москвы рассказал, что реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. По его словам, раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах. Благодаря продлению Таганско-Краснопресненской линии метро на три станции удалось более чем вдвое разгрузить "Выхино".
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