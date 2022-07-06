Москва и "КамАЗ" займутся производством современных легковых автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы и ПАО "КАМАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

Подписание соглашения состоялось на Московском автозаводе "Москвич" – бывшем заводе Renault. Мэр напомнил, что столичные власти вернули себе в собственность пакет предприятия и наметили программу возобновления его работы под историческим названием.

"На первом этапе будем заниматься крупно-узловой сборкой машин из дружественных нам стран. На втором этапе - более глубокой локализацией этого производства. Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием "Москвич", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что правительство Москвы сделает все необходимое для возобновления производства и сохранения рабочего коллектива, несмотря на сложность данного проекта. По словам Собянина, для его успешной реализации столица должна стать одной из базовых площадок производства электродвигателей и комплектующих. Мэр добавил, что в результате выполнения этих задач россияне получат современные и качественные отечественные автомобили.

"Почему мы говорим об электромобиле, а не о машине с двигателем внутреннего сгорания? Конечно, ДВС будет выпускаться в том объеме, который потребляется, но нам нужно сделать шаг вперед – не догонять, а просто создать новую модель будущего", – пояснил он.

По словам градоначальника, электрический транспорт – это неотъемлемый элемент будущего, к которому Россия и Москва должны быть готовы. Собянин напомнил, что внедрение производства электробусов в Москве сначала встретило недоверие, однако сегодня произведенные в столице электромашины являются одними из лучших в мире по цене и качеству.

"И даже сегодня, несмотря на санкции, мы не снижаем требования к уровню этой машины, и уверены, что производство ее возобновится в полном объеме уже в ближайшее время", – сказал Собянин.

Когогин, в свою очередь, отметил, что "КАМАЗ" долгие годы занимался производством грузовиков, однако параллельно на всякий случай вел разработки в электромобильной сфере.

"Этот "всякий случай" сегодня получает право на жизнь и, я могу сказать, что не первый наш опыт с Москвой", – заявил он.

По словам Когогина, "КАМАЗ" уверен в успешности данного проекта, поскольку завод "Москвич" располагает профессиональным и устоявшимся коллективом.

"Возможности в сегодняшних условиях при наших навыках проектирования очень большие, мы уверены, что за короткий промежуток сможем сделать продукт и локализованный, и имеющий вес", – заключил он.

Ранее стало известно, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич". Он пояснил, что автомобиль перезапустят, после чего он будет работать на электродвигателе.

Еще до этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что автомобильное производство на московской площадке Renault будет сохранено, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Он добавил, что новая стратегия "Москвича" не исключает сотрудничества с зарубежными брендами. По его словам, по разработке электромобилей автомобильный завод "Москвич" может использовать наработки "КамАЗа".