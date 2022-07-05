"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей Niva в течение 10 дней

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Производство автомобилей Niva в классической модели будет возобновлено в течение ближайших 10 дней, сообщил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на выставке "Иннопром".

"И мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, ну а впоследствии, начиная с августа, подключится и модель Niva Travel", – цитирует Соколова ТАСС.

В начале июня завод "АвтоВАЗ" в Тольятти возобновил выпуск автомобилей Lada Granta Classic 2022 модельного года. Отмечалось, что легковой автомобиль станет самым доступным на российском рынке. Конфигурация будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для Drive Active.

В марте "АвтоВАЗ" приостанавливал работу линии сборки B0 из-за перебоев с поставками электронных компонентов. За дни простоя сотрудникам выплатили 2/3 от среднего заработка.

