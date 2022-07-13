Экономисты отмечают эффективность выявления объектов самовольного строительства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С появлением удаленных систем мониторинга специалисты стали эффективнее вести работы по ликвидации самовольных построек в столице. Об этом сообщил экономист Андрей Бархота.

Эксперт уточнил, что благодаря быстрому сносу незаконных объектов удается освободить дополнительные места для возведения городской инфраструктуры.

В свою очередь, кандидат экономических наук, доцент МГГЭУ Инна Литвиненко отметила, что правильно использованный онлайн-метод отслеживания незаконных строений позволяет сэкономить на выезде инспекторов.

Кроме того, по словам специалиста, после сноса самостроев на освободившихся территориях появляется возможность создать такие необходимые объекты, как зоны отдыха, а также площадки для детей и занятий спортом.

В столице по поручению Сергея Собянина продолжается регулярный мониторинг территорий для обнаружения и ликвидации самовольных объектов строительства. Так, с 2011 по 2017 год в городе снесли большую часть из тех объектов, что появились в прошлые десятилетия.

Для подобных целей специалисты, в частности, используют квадрокоптеры и искусственный интеллект. Как уточнил заммэра Владимир Ефимов, в течение 2022 года около 30 квадрокоптеров Госинспекции по недвижимости продолжат постоянно совершать облеты над территорией столицы.

Ранее Собянин сообщил, что за 10 лет реализации программы ликвидации самостроя в Москве снесли незаконные постройки суммарной площадью в 22 стадиона "Лужники". Он отметил, что часто подобные здания возводились без соблюдения каких-либо норм, что создавало риски для жизней горожан.

