Собянин утвердил призовые москвичам в составе сборной на XIII зимней Паралимпиаде

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Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении поощрительными выплатами столичных паралимпийцев. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что призовые от города предусмотрены для спортсменов, которые должны были выступить на XIII зимней Паралимпиаде в Пекине в 2022 году и которые в итоге в марте участвовали во всероссийских играх "Мы вместе. Спорт". В последних приняли участие 140 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. Москвичи принесли сборной РФ 50 медалей – почти половину от всех заработанных командой.

Соответствующие выплаты получат 10 спортсменов из Москвы, удовлетворяющие указанным требованиям и победившие на последнем перед Паралимпийскими играми чемпионате мира по дисциплине, входившей в программу соревнований в Китае. В их числе лыжники Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина и Алексей Быченок, биатлонисты Наталья Кочерова и Александр Проньков, керлингист Андрей Мещеряков и другие.

Размер призовых будет варьироваться от достижений спортсменов: так, чемпионам мира выплатят по 4 миллиона рублей, а бронзовым призерам – по 1,7 миллиона рублей. Также предусмотрены выплаты для тренеров: их размер составит половину от суммы, полученной спортсменом, в подготовке которого участвовал тренер.

Аналогичные призовые получили московские спортсмены, участвовавшие в феврале в Зимних олимпийских играх. Сергей Собянин наградил атлетов в апреле, вручив им соответствующие денежные сертификаты. Во время церемонии мэр отметил, что российским спортсменам пришлось участвовать в сложных соревнованиях из-за постоянного давления и санкций.

