Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине

13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин вручил награды с денежными сертификатами московским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине и их тренерам. Церемония награждения состоялась в столичной мэрии.
В ходе поздравления градоначальник отметил, что российским спортсменам пришлось участвовать в сложных соревнованиях из-за постоянного давления и санкций.
"Но что интересно: чем большее давление на нас оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов. Больше за них болеет, больше за них переживает. И на самом деле, несмотря на разные ограничения по поводу нашей команды и персональных спортсменов, результат, я считаю, получился замечательным", – заявил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что россиянам удалось завоевать 32 медали и занять на Играх в Пекине второе место, опередив Китай и США.
Также Собянин высоко отметил результат московских спортсменов, завоевавших 13 медалей.
"Вы боролись самоотверженно, боролись до конца. Выложили все свои силы, энергию. А мы все за вас очень переживали и болели. И хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны, выступили достойно. Спасибо вам огромное. Поздравляю", – подчеркнул мэр.
Собянин поблагодарил и тренеров, которые привели спортсменов к выдающимся результатам.
По словам градоначальника, несмотря на сложности, Москва будет делать все, чтобы и дальше развивать спорт.
"Какие ограничения ни были бы, я уверен, что мы победим их и будем достойно представлять на мировом уровне спорт", – добавил Собянин.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что по решению городских властей премиальные выплаты олимпийским чемпионам составляют 4 миллиона рублей, серебряным призерам – 2,5 миллиона рублей, бронзовым призерам – 1,7 миллиона рублей.
Тренерам, принявшим участие в их подготовке к ОИ в Пекине, выплатят 50% от указанных сумм.
Ранее Владимир Путин назвал блестящими и волевыми победы российских атлетов на Олимпийских играх в Пекине. Глава РФ выделил талант российских спортсменов, их упорный труд, мастерство, преданность спорту, а также его ценностям и идеалам.
До этого Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями или призерами Олимпийских игр в Пекине. В общей сложности орденами и медалями награждены 68 человек. В частности, орденом Александра Невского наградили лыжника Александра Большунова, завоевавшего 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.
Команда ОКР по итогам Олимпийских игр в Пекине выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине
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