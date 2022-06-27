Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице наградили представителей молодежных проектов и сообществ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Им вручили благодарственные письма за активное участие в жизни города. Церемонию, которая проходила в Белом зале мэрии Москвы, приурочили ко Дню молодежи.

"Вы, молодые люди, – будущее города и страны. Мы восхищаемся и гордимся вашими талантами и достижениями, энергией и активной жизненной позицией. От имени мэра и правительства Москвы поздравляю вас с Днем молодежи!" – сказала Сергунина.

Она отметила, что в столице живет 3,5 миллиона молодых людей. Для них сформировали уникальные условия для самореализации, есть лучшие возможности в образовании, карьере, бизнесе, творчестве и волонтерстве.

Сергунина подчеркнула, что в прошлом году грантами мэра Москвы отметили десятки молодежных проектов в сфере профориентации, спорта, киберспорта, творчества, просвещения и патриотического воспитания. На их реализацию направили почти 115 миллионов рублей.

В то же время в городе создают целую экосистему для воплощения талантов молодых людей. В нее входят центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки, школы искусств, культурные центры, спортивные секции, разноплановые образовательные и карьерные проекты.

Ранее Сергей Собянин наградил 10 лучших выпускников городских образовательных программ на фестивале "Территория возможностей", посвященном Дню молодежи. По его словам, власти понимают, что недостаточно получить просто классическое образование. Поэтому была создана система, которая мотивирует и поощряет на разработки.

Мэр города добавил, что власти постарались сделать Москву современной, продвинутой и интересной. Он также отметил, что столица стала одной из самых популярных точек среди молодежи во всем мире. По его мнению, в Москве создана одна из самых продвинутых систем образования в мире.

