Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центральном выставочном зале "Манеж" в рамках выставки главных проектов столицы "Город для каждого" состоялась церемония награждения победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" за 2021 год. Награды лучшим застройщикам Москвы вручил Сергей Собянин.

Выступая в рамках церемонии, мэр Москвы поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником, который в этом году будет отмечаться 14 августа. По словам Собянина, День строителя является не менее важным праздником, чем День города, поскольку все, что горожане могут увидеть вокруг себя, создано руками строителей.

"Праздник тех, кто закладывал первый кирпич в основание города, создал уникальные памятники архитектуры. Тех, кто в 1930–1940-е годы, когда Москва, получив статус столицы, перестраивалась кардинально. Праздник тех, кто восстанавливал город после войны, строил новые районы, новую индустриальную Москву. И, конечно, это ваш праздник – тех, кто сегодня строит город – город сегодняшнего дня и будущего", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что в 2021 году в Москве было построено 16 миллионов квадратных метров недвижимости, что примерно соответствует площади Вологды. Мэр отметил, что столица за всю ее историю никогда не достигала таких масштабов в объеме, качестве и сложности строительства, как в последние годы.

"Требования к качеству строительства очень высокие. Дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились 10–15 тому лет назад", – сказал он.

По словам мэра, половину построенной недвижимости – 8 миллионов квадратных метров – составляют коммерческие, социальные, культурные и бытовые объекты, что свидетельствует о комплексности подхода городских властей. Собянин выразил уверенность, что такая политика обеспечивает нормальное развитие и будущее Москвы.

"И такой объем строительства инфраструктуры обеспечивает это будущее. Такое количество станций метрополитена, дорог, развязок, коммуникаций, тоннелей, эстакад никогда-никогда не строилось", – пояснил Собянин.

Также он отметил, что город продолжает развитие, несмотря на то, что в течение последних 12 лет ему предстояло столкнуться с четырьмя глубокими экономическими кризисами. Так, в настоящее время столичные власти вынуждены работать в условиях беспрецедентного санкционного давления.

"Но вы видите: ничего не останавливается. Мы продолжаем двигаться и развиваться, несмотря ни на что. Москва набрала такие темпы развития, что успешно преодолевает все проблемы – и внешние, и внутренние. И я уверен: Москву не остановить. Москва – вперед", – добавил Собянин.

В пресс-службе московской мэрии отметили, что в конкурсе лучших строительных проектов 2021 года приняли участие 107 различных объектов, заявленных в 12 номинациях. Лучшими были признаны 22 проекта, а проектом года стал Дом культуры ГЭС-2.

Ранее в столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожанам старшего возраста предложили проявить себя в творческих конкурсах. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.