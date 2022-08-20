Собянин поздравил с юбилеем Андрея Кончаловского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с юбилеем российского режиссера Андрея Кончаловского. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет.

"Режиссер, сценарист, продюсер и писатель, человек большой творческой энергии, Вы вписали яркую главу в историю отечественного искусства. Все Ваши работы отличают высочайший профессионализм и безукоризненный художественный вкус. Они всегда становятся знаковым культурным и общественным событием", – написал градоначальник.

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской. Является академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Одну из своих первых картин в качестве режиссера Кончаловский снял в 1965 году. Фильм получил название "Первый учитель". Также занимался театральными постановками, а за кинопоэму "Сибириада" в 1979 году получил специальный приз Каннского фестиваля.