На "Винзаводе" начнут консультировать художников по вопросам паблик-арта

Фото: предоставлено пресс-службой Cosmoscow
Креативный центр услуг для бизнеса на "Винзаводе" начнет консультировать художников и организации, которые хотят разместить в городе мурал (живопись на архитектурных сооружениях) или граффити. Об этом сообщила начальник управления развития креативных индустрий департамента предпринимательства Москвы Юлия Адигамова.
На данный момент стрит-арт регулируется постановлением правительства Москвы № 877. Главное условие – согласие собственника жилого или коммерческого помещения и наличие организации, которая будет в том числе ухаживать за картиной, а при необходимости – удалит. На согласование уходит от 30 до 60 дней, во время которых Москомархитектуры и другие органы могут вносить правки в дизайн-проект. Окончательное решение принимает межведомственная комиссия во главе с вице-мэром столицы Петром Бирюковым.
По словам главы комиссии Мосгордумы по развитию креативных индустрий Степана Орлова, региональный парламент в октябре планирует принять закон, по которому согласование муралов будет значительно упрощено на территории креативных кластеров.
В стандартном случае граффити в Москве не должны выходить за пределы строго определенного перечня тем. Они могут быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, спорту или искусству. На территории кластеров можно обращаться и к более широкому кругу тем.
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