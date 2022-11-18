Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий мэра Москвы имени Николая Островского, которыми награждают людей с ограниченными возможностями и тех, кто оказывает помощь таким лицам. Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Как следует из указа, в этом году премии удостоили 13 человек. Так, в номинации "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве" премия присуждена скульптору Адилю Алиеву, художнице Светлане Корсун и ювелиру Николаю Суслову.

Остальные номинанты отмечены за достижения в исполнительном искусстве, стойкость и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности, а также за вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями и активную общественную деятельность в сфере поддержки таких людей.

В минувшем сентябре Сергей Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства. В этом году лауреатами стали 20 мастеров искусств.

В их числе – народная артистка РФ Ольга Прокофьева, скульптор Владимир Соскиев, заслуженный артист России Даниил Спиваковский и другие.



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