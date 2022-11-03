Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям Москвы. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии.

Градоначальник отметил, что День народного единства и годовщина исторического парада на Красной площади, которые отмечают 4 и 7 ноября соответственно, значимы для России, Москвы и каждого гражданина страны по-отдельности.

Мэр назвал это напоминанием о прошлом и роли города и участвующих в спецоперации горожан в настоящем.

"Тысячи москвичей ушли на передовую, тысячи москвичей участвуют в восстановлении Луганска, Донбасса, оказывают материально-техническую помощь, огромное количество волонтеров и просто граждан, которые помогают нашим бойцам. И, конечно, огромную роль играют работники оборонно-промышленного комплекса, которые в три смены работают на победу", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы добавил, что город продолжает развиваться даже в самые трудные времена. Он отметил личную заслугу награжденных в развитии экономики и процветании столицы.

Собянин вручил государственные награды, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Пирогова, орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медали Луки Крымского, почетные грамоты и благодарности президента России. Некоторые москвичи получили звания "Народный архитектор РФ", "Заслуженный ветеринарный врач РФ", "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ", "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ", "Заслуженный работник связи и информации РФ", "Заслуженный строитель РФ", "Заслуженный учитель РФ".

Градоначальник вручил знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "Заслуженный учитель города Москвы" и правительственные грамоты.

Ранее 13 московских педагогов наградили почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Его получают за личные заслуги в педагогической деятельности, достижение учениками высоких результатов, а также подготовку победителей и призеров различных олимпиад.



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