Путин в четверг вручит экс-президенту Туркмении орден "За заслуги перед Отечеством"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в четверг, 3 ноября, проведет встречу с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"С визитом в РФ находится председатель Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. <...> Президент [России], как планируется, вручит Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, за время президентства Бердымухамедова у них с Путиным сложились конструктивные и теплые отношения. В ходе встречи в Кремле политики намерены обсудить развитие взаимоотношений двух стран и другие вопросы, добавил Песков.

Владимир Путин подписал указ о награждении экс-главы Туркменистана орденом "За заслуги перед Отечеством" в августе этого года. В документе говорилось, что награда присваивается Бердымухамедову за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменией.



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