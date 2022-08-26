Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе поясняется, что награда присуждается за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени телеведущего и зоолога Николая Дроздова.

В указе отмечается вклад Дроздова в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная работа.