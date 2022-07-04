Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Абачеву и генерал-полковнику Лапину

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Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Звания были присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк. Награда была присвоена за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в ходе спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

