Николай Дроздов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается вклад Дроздова в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная работа.

Николай Дроздов – российский зоолог и телеведущий, академик РАЕН. С 1977 по 2019 год являлся ведущим научно-популярной телепередачи "В мире животных".

Ранее Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Президент отметил вклад Шахназарова в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.