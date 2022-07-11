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Москва 24

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Общество

20:42

Дроздов объяснил, почему потерял сознание во время съемок

общество

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Российский ученый-зоолог Николай Дроздов объяснил, почему ему стало плохо на съемках в московской библиотеке, сообщает газета "Известия".

"Два часа сидели, сняли три передачи. Немного упало давление. Я так присел, откинулся и пришел в себя", – рассказал телеведущий.

Дроздов подчеркнул, что сейчас у него отличное самочувствие.

Ранее стало известно, что Дроздов потерял сознание во время съемок очередного эпизода подкаста.

Телеведущему вызвали скорую помощь. Отмечалось, что Дроздов пришел в себя и находится под наблюдением специалистов.

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса.

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