Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Советский и российский ученый-зоолог Николай Дроздов потерял сознание во время съемок очередного эпизода подкаста, сообщает газета "Известия".

Это произошло в библиотеке на Аргуновской улице в Москве. Телеведущему вызвали скорую помощь. Отмечается, что Дроздов пришел в себя и сейчас находится под наблюдением специалистов.

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса.

Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.

Важно также пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. При этом эксперт отметила, что пить в жару газированные напитки и сладкие соки не стоит.

