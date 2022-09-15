Президент Туркмении потерял речь рядом с Путиным на саммите ШОС

Фото: телеграм-канал RIA_Kremlinpool

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с Владимиром Путиным уронил свои бумаги, предположительно, с речью. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в рамках встречи глав государств на полях саммита ШОС в Самарканде.

На кадрах с мероприятия видно, как президенты поздоровались, направились к столу и сели друг напротив друга. В этом время Бердымухамедов положил на стол неизвестные листы бумаги, которые потом задел и уронил на ковер.

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч, утром четверга, 15 сентября. Отдельные встречи у российского лидера запланированы с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

