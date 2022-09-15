Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч, сообщает РИА Новости.
Саммит пройдет в Узбекистане 15–16 сентября. Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности, усиление культурно-гуманитарного измерения ШОС.
Отдельно Путин пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.
Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества из-за сложившейся в Армении ситуации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита выстраивается очередь из стран, которые хотят присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде
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