Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

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Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях которого проведет ряд двусторонних встреч, сообщает РИА Новости.

Саммит пройдет в Узбекистане 15–16 сентября. Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности, усиление культурно-гуманитарного измерения ШОС.

Отдельно Путин пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества из-за сложившейся в Армении ситуации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита выстраивается очередь из стран, которые хотят присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.