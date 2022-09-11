Встреча Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС станет сигналом поддержки РФ – СМИ

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Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В материале издания отмечается, что встреча политиков может стать символичной.

Автор статьи напомнил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань негативно повлиял на отношения Китая и Америки, однако оказал благоприятное воздействие на взаимоотношения Москвы и Пекина "в рамках конкурентной борьбы с Западом".

Ранее в СМИ сообщали, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 на Бали могут воспользоваться этим для совместной демонстрации неповиновения Западу и подтвердить свою международную значимость.

В публикации также говорилось, что напряженность между двумя державами и Западом может омрачить встречу "Большой двадцатки" и будет иметь последствия для других государств, независимо от их позиции по вопросу украинского конфликта и отношений между КНР и США.